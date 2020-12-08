الحكم المحلي تعزز تعاونها مع أكاديمية إرادة الدولية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي وفدا رفيع المستوى من أكاديمية إرادة الدولية -فرع غزة-، لبحث سبل الشراكة والتعاون العلمي والتدريبي والمجتمعي بين الوزارة والأ كاديمية، وكان في استقبال الوفد الزائر م.أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي الذي أكد على أهمية تطوير مهارات وخبرات كافة الفئات والعاملين في قطاع الحكم المحلي الذي يتمثل بوزارة الحكم المحلي و( 25) هيئة محلية، و(5 ) مجالس مشتركة.ٍ

وقد حضر عن الأكاديمة د.م. فريج مهنا مدير مكتب غزة، و د.علاء عفانة منسق مكتب فلسطين، ود.م. عبدالله مرتجى إداري ومحاضر بالأكاديمية، ود.مروان النمرة إداري بالأكاديمية ، ود.جميلة قويدر محاضرو إداري بالأكاديمية، و م.أحمد أبو حطب سكرتير مكتب غزة، حيث تم التعريف من قبلهم عن الأكاديمية وأهم البرامج المقدمة من طرفهم، وفروع الأ كاديمية وعددها نحو العالم.

وكان أ.صلاح الأشقر، وأ.رامز عبده، وم.أشواق غنيم، وم.محمود صالحة حاضرين عن وزارة الحكم المحلي، الذين أكدوا بدورهم على أهمية عملية التدريب التي يجب أن تستند على الاحتياجات الفعلية لموظفي الوزارة وموظفي الهيئات المحلية الذي بدوره سينعكس على نوعية وكيفية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية الشراكة ووضع عناوين رئيسية لمذكرة تفاهم مشتركة، يتم بناءً عليها وضع خطة تدريبية شاملة ومتكاملة.