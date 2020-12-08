مدير الشرطة بغزة يتحدث عن الإغلاق يومي الجمعة اولسبت

غزة- الرأي:

قال مدير عام الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح، "إن الإغلاق الشامل سيبدأ من مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء وحتى صباح يوم الأحد الساعة السابعة صباحاً".

وأكد صلاح أن الاستثناء بالتحرك فقط سيكون للطواقم الصحية والأمنية والبلديات والكهرباء وسلطة المياه وعمال النظافة التابعين للوكالة ودوام الصيدليات فقط، مضيفًا "لدينا خطط جاهزة للاغلاق الكامل لكن ما سينفذ حتى نهاية العام هو الإغلاق يومي الجمعة والسبت فقط".

وشدد صلاح أنه على المواطنين التزود بحاجاتهم يومي الجمعة والسبت، لأن هناك حاجة ملحة لتقليل عدد من يسمح لهم بكسر حظر التجوال، مشيرًا إلى أنه في حال وجود حالات مضطرة للخروج لتلقي العلاج بالمستشفيات سيتم التعامل معها من خلال المعطيات الميدانية وسيتم تسهيل الأمر.