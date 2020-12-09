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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من بيت لحم وطولكم

09 كانون أول / ديسمبر 2020 08:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم: سالم محمود الصباح (٤٧عاما) من قرية حرملة شرقا، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (١٨ و17 عاما)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة بلعا شرق طولكرم بينهم أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عماد يونس برابرة (32 عاما)، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي (49 عاما).

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