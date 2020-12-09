لايبزج يثأر من مانشستر يونايتد ويتأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال أوروبا

تأهل لايبزج الألماني إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / 2 مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة.

افتتح أنخيلينو خوسي تاسيندي التسجيل للايبزج في الدقيقة الثانية من المباراة ثم أضاف أمادو هايدارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة .13

وفي الشوط الثاني، سجل البديل جاستن كلويفرت الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 69 ثم رد مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة .80 وأضاف بول بوجبا الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 82 .

وألغى حكم المباراة هدفا لويلي أوربان لاعب لايبزج في الدقيقة 30 بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وثأر لايبزج بذلك للهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر يونايتد في جولة الذهاب صفر / 5، وحسم صعوده إلى الدور الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع نقاط لمانشستر يونايتد الذي تحول بذلك للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتوقفت المباراة الأخرى بالمجموعة، التي جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، حيث غادر باشاك شهير ملعب المباراة بعد نقاش طويل وساخن مع الطاقم التحكيمي خلال الشوط الأول عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي.

وتردد أن باشاك شهير شعر بالغضب إزاء ملاحظات من جانب الحكم الرابع حملت كلمة عنصرية.

وبغض النظر عن مصير المباراة، ضمن سان جيرمان التأهل إلى الدور الثاني حيث يمتلك تسع نقاط، ويتفوق على مانشستر يونايتد بفارق أهداف المواجهات المباشرة بينهما.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، أشعل لايبزج المواجهة مبكرا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة، حيث أرسل مارسيل سابيتسر كرة عالية وصلت إلى أنخيلينو المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة داخل الشباك معلنا تقدم لايبزج 1 / صفر.

وفي الدقيقة السابعة، توغل أنخيلينو بالكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى لكن الحارس ديفيد دي خيا نجح في التصدي لها.

ورد مانشستر يونايتد بمحاولة خطيرة في الدقيقة التاسعة حيث انطلق ماسون جرينوود بالكرة حتى توغل إلى منطقة الجزاء وسدد، لكن الحارس بيتر جولاتشي تصدى للكرة بثبات.

وفي الدقيقة 13، عزز لايبزج تقدمه بالهدف الثاني، حيث أرسل أنخيلينو عرضية عالية مثالية إلى هايدارا الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة أسكن بها الكرة في الشباك معلنا تقدم لايبزج 2 / صفر.

وكاد لايبزج أن يستغل الارتباك الدفاعي في صفوف مانشستر يونايتد في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 17، حيث أرسل أنخيلينو عرضية رائعة إلى إيميل فورسبيرج المتمركز أمام المرمى، لكن الأخير سدد الكرة بجوار القائم مباشرة.

بعدها حاول مانشستر يونايتد استعادة التوازن والهدوء والدخول في أجواء المباراة، وقام بأكثر من محاولة أملا في هز الشباك، لكن لايبزج دافع عن مرماه بقوة.

وأنقذ المدافع لوك شاو مانشستر يونايتد من هدف محقق في الدقيقة 28 عندما تدخل في اللحظة المناسبة ليطيح بالكرة قبل أن تصل لها قدم سابيتسر المتمركز أمام المرمى.

وفي الدقيقة 30، هز لايبزج شباك مانشستر يونايتد للمرة الثالثة عن طريق ويلي أوربان، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

بعدها كثف مانشستر يونايتد تركيزه على الاستحواذ على الكرة وشكل ضغطا هجوميا متواصلا لكنه اصطدم بالتماسك الدفاعي للاعبي لايبزج ولم يتمكن من التوغل إلى منطقة الجزاء لدقائق.

بعدها استعاد لايبزج سيطرته على مجريات اللعب مجددا لكنه واجه صعوبة أكبر في التوغل إلى منطقة الجزاء في ظل رفع درجة الحذر الدفاعي من جانب مانشستر.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أول تبديل في المباراة، حيث أشرك دوني فان دي بيك بدلا من أليكس تيليس.

وقدم مانشستر يونايتد بداية جيدة في الشوط الثاني وشن أكثر من هجمة منظمة خلال الدقائق الأولى لكن لايبزج كثف تركيزه بشكل كبير على الجانب الدفاعي.

وضاعت فرصة ثمينة على مانشستر يونايتد في الدقيقة 55، حيث كاد هاري ماجواير أن يسدد الكرة برأسه في الشباك لكنه لم يلحق بها.

وفي الدقيقة 56، أجرى جوليان ناجلزمان تبديلين دفعة واحدة، حيث أشرك جاستن كلويفرت ويوسف بولسن بدلا من داني أولمو وإيميل فورسبيرج.

وفي الدقيقة 61، أجرى سولشاير تبديلين في صفوف مانشستر يونايتد حيث أشرك بول بوجبا مكان نيمانيا ماتيتش وبراندون ويليامز بدلا من لوك شاو.

واستمر الضغط الهجومي لمانشستر يونايتد، وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 لكن جولاتشي حارس مرمى لايبزج تصدى لها ببراعة.

وعاند الحظ برونو فيرنانديز في الدقيقة 68 حيث سدد كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 69، عزز البديل كلويفرت تقدم لايبزج بالهدف الثالث إثر هفوة دفاعية أخرى من مانشستر يونايتد، حيث تلقى كرة عرضية أمام المرمى ووجهها بلمسة مهارية إلى داخل الشباك معلنا تقدم لايبزج 3 / صفر.

بعدها شن مانشستر يونايتد أكثر من هجمة خطيرة لكن جولاتشي تألق في التصدي للكرة وأنقذ شباكه في أكثر من مرة.

وفي الدقيقة 79، حصل مانشستر يونايتد على ضربة جزاء بداعي تعرض جرينوود لعرقلة من جانب إبراهيما كوناتي، وتقدم فيرنانديز لتنفيذ الضربة مسجلا منها الهدف الأول لمانشستر ليقلص تقدم لايبزج إلى 3 / 1 .

وفي الدقيقة 82، أضاف بوجبا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد حيث تلقى كرة عالية وجهها برأسه إلى داخل الشباك.

وهاجم مانشستر يونايتد بشراسة خلال الدقائق الأخيرة وهدد مرمى لايبزج أكثر من مرة لكن جميع محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز لايبزج 3 / 2 وتأهله إلى الدور الثاني.