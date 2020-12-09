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مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

وزارة العمل تعقد اتفاقية تعاون لخلق فرص عمل للشابات

09 كانون أول / ديسمبر 2020 10:41

وزارة العمل تعقد اتفاقية تعاون لخلق فرص عمل للشابات
وزارة العمل تعقد اتفاقية تعاون لخلق فرص عمل للشابات

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني، اتفاقية تعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "خلق فرص عمل للشابات في قطاع غزة".
ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص التشغيل المستدام لصالح 100 امرأة، من خلال اكسابهن المهارات المهنية، تمهيدًا لدمجهن في سوق العمل.
وسيتم البدء بتنفيذ دورات مهنية في مجالات تلامس حاجة سوق العمل ومنها:" دورة صناعة الألعاب والحرف اليدوية في مركز تدريب رفح، ودورة صناعة مستحضرات التجميل في مركز تدريب خانيونس".
وستحصل أفضل ١٠ سيدات على منح نقدية لتنفيذ مشاريع صغيرة.
يشار إلى أن المشروع ينفذ كأحد برامج المشروع الياباني.
 

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