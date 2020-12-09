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الأوقاف تنشئ قناة تربوية خاصة بالأطفال عبر قناة تليجرام

09 كانون أول / ديسمبر 2020 10:44

الأوقاف تنشئ قناة تربوية خاصة بالأطفال عبر قناة تليجرام
الأوقاف تنشئ قناة تربوية خاصة بالأطفال عبر قناة تليجرام

غزة- الرأي

أنشأ قسم الدعوة الإلكترونية بالإدارة العامة للعمل النسائي في وزارة الأوقاف قناة الكترونية عبر تطبيق التليجرام بعنوان: "براعم الإيمان" تستهدف طالبات المرحلة الابتدائية، والبالغ عددهن قرابة (100) طالبة من مختلف مراكز ومؤسسات القطاع.
و أكدت مدير عام العمل النسائي أ. كفاح الرملي على ضرورة استثمار الدعوة الإلكترونية وتوظيفها لنشر المفاهيم والقيم الإسلامية على أكمل وجه، وتقديم برامج منتقاه، ذات طابع إيجابي يقَّوم سلوك الأطفال نحو الأفضل.
ومن جهتها أوضحت مدير الوعظ والإرشاد أ. نادية الغول أن القسم يعمل على إعداد برامج تربوية ودينية تعنى بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، لمختلف المراحل العمرية من النساء والفتيات، مضيفةً بأن القسم يهتم بالمراحل الابتدائية من الفتيات، خاصةً في ظل تطور تطبيقات الإعلام الجديد وما تحويه من إيجابيات وسلبيات على المجتمع المسلم.
وتابعت حديثها أن القناة تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الإسلامية وتعليمهم الآداب الشرعية، من خلال تغذيتها ببرامج منوعة هادفة من مختلف المجالات التطبيقية والتعليمية والترفيهية.
وفي الختام أشادت بدور الواعظة هدى أبو شعر المميز في إدارة القناة والتواصل مع الطالبات وأمهاتهن اللاتي سعدن بالمواد المعروضة.

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