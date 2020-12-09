وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الداخلية تفتتح دورة في الحاسوب لمنتسبي الأجهزة الأمنيــة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ386 قضية وتوقف 63 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث الوسطى تُلقي القبض على هارب من العدالة وكالة الرأي الفلسطينية مُكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "4" فروش ونصف حشيش وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بالشرطة تُنفذ مهام إزالة "أجسام متفجرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنشئ قناة تربوية خاصة بالأطفال عبر قناة تليجرام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعقد اتفاقية تعاون لخلق فرص عمل للشابات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2701) الأربعاء 9/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات بالشرطة تُنفذ مهام إزالة "أجسام متفجرة"

09 كانون أول / ديسمبر 2020 11:01

هندسة المتفجرات بالشرطة تُنفذ مهام إزالة "أجسام متفجرة"
هندسة المتفجرات بالشرطة تُنفذ مهام إزالة

غزة- الرأي

 نفذّت طواقم دائرة هندسة المتفجرات في محافظة شمال قطاع غزة، عدداً من المهام الميدانية تمثلت في معاينة وإزالة عدد من القذائف والأجسام المتفجرة من مخلفات الاحتلال، وذلك بعد تلقيها إشارات من العمليات المركزية تفيد بوجود أجسام متفجرة في مناطق متفرقة شرق المحافظة.

وذكرت الهندسة أنه طواقمها الفنية تمكنت خلال تنفيذ مهمة معاينة شرق بيت حانون من إزالة قذيفة هاون إنارة عيار "120" ملم، من أرض زراعية تعود لعائلة أبو رمضان شرق بيت حانون، بالإضافة تمكن طواقمها من إزالة رأس صاروخ قبة حديدية من أمام موقع "16" شرق بلدة بيت حانون.

وفي سياق منفصل، عاينت طواقم هندسة المتفجرات جسم متفجر عبارة عن قذيفة مدفعية عيار "155" ملم من مخلفات الاحتلال عُثر عليها في أرض الغول، بالإضافة إلى إزالة قذيفة هاون إنارة عيار "120" ملم شمال شرق المحافظة .

ولفتت الهندسة إلى أنه تم تحييد الخطر من أماكن العثور على القذائف، وتأمينها وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة.

تجدر الإشارة إلى طواقم هندسة المتفجرات الفنية تنفذ العديد من مهام المعاينة والكشف عن الأجسام المشبوهة والمتفجرة وإزالة الخطر عبر تأمينها وتحريزها حفاظاً على سلامة المواطنين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟