هندسة المتفجرات بالشرطة تُنفذ مهام إزالة "أجسام متفجرة"

غزة- الرأي

نفذّت طواقم دائرة هندسة المتفجرات في محافظة شمال قطاع غزة، عدداً من المهام الميدانية تمثلت في معاينة وإزالة عدد من القذائف والأجسام المتفجرة من مخلفات الاحتلال، وذلك بعد تلقيها إشارات من العمليات المركزية تفيد بوجود أجسام متفجرة في مناطق متفرقة شرق المحافظة.



وذكرت الهندسة أنه طواقمها الفنية تمكنت خلال تنفيذ مهمة معاينة شرق بيت حانون من إزالة قذيفة هاون إنارة عيار "120" ملم، من أرض زراعية تعود لعائلة أبو رمضان شرق بيت حانون، بالإضافة تمكن طواقمها من إزالة رأس صاروخ قبة حديدية من أمام موقع "16" شرق بلدة بيت حانون.



وفي سياق منفصل، عاينت طواقم هندسة المتفجرات جسم متفجر عبارة عن قذيفة مدفعية عيار "155" ملم من مخلفات الاحتلال عُثر عليها في أرض الغول، بالإضافة إلى إزالة قذيفة هاون إنارة عيار "120" ملم شمال شرق المحافظة .



ولفتت الهندسة إلى أنه تم تحييد الخطر من أماكن العثور على القذائف، وتأمينها وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة.



تجدر الإشارة إلى طواقم هندسة المتفجرات الفنية تنفذ العديد من مهام المعاينة والكشف عن الأجسام المشبوهة والمتفجرة وإزالة الخطر عبر تأمينها وتحريزها حفاظاً على سلامة المواطنين .