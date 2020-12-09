مُكافحة المخدرات بالوسطى تضبط "4" فروش ونصف حشيش

الوسطى- الرأي

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى، أمس الثلاثاء كميةً من الحشيش قُدّرت بــ"4" فروش ونصف بالإضافة إلى مواد مخدرة أخرى خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد المنازل بالمحافظة الوسطى.



وقال المقدم محمد شاهين مدير دائرة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى :" أنه وبإسنادٍ من قوة الفرع, نفذّت شرطة المكافحة مهمةً تفتيشية لمنزل المدعو "ب.ع" للتفتيش على المواد المخدرة التي بحوزته ".



وأضاف المقدم شاهين " أنه وخلال مهمة التفتيش تمكن أفراد القوة من ضبط وتوقيف المدعو "ب.ع" وبحوزته "4" فروش ونصف حشيش, و"5" حبات روتانا, وحبة مخدرة من نوع " نرفنتين " ولفة حشيش بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة "2271" شيكل ".



ولفت المقدم شاهين إلى أنه تم إحالة المدعو "ب.ع" وكافة المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .



يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة, حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .