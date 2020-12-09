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مباحث الوسطى تُلقي القبض على هارب من العدالة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 11:28

مباحث الوسطى تُلقي القبض على هارب من العدالة
مباحث الوسطى تُلقي القبض على هارب من العدالة

الوسطى- الرأي

ألقت المباحث العامة – قسم مباحث النصيرات القبض على المطلوب المدعو "خ.ع" 45 عاماً من سكان منطقة غرب النصيرات بالمحافظة الوسطى، والمطلوب على عدة قضايا إطلاق نــار .

وقال الرائد محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات :" إن القسم تلقى عدة تكليفات من النيابة العامة مفادها إلقاء القبض على المطلوب المدعو "خ.ع" حيث أنه مطلوب على عدة قضايا ومنها قضية إطلاق نار".

وأوضح الرائد داوود أنه وبعد إجراء البحث والتحري المُكثف والذي استمر لعدة أيام تم إلقاء القبض على المطلوب الهارب من خلال كمين أثناء اختبائه داخل إحدى الأراضي في مدينة الزهراء.

وبيّن الرائد داوود أن المذكور صادر بحقه "9" أوامر حضور لقضايا عديدة أبرزها قضايا إطلاق نار، بالإضافة إلى مذكرات قبض صادرة عن الشرطة، لافتا إلى أنه تم إحالة المذكور إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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