تدريب الداخلية تفتتح دورة في الحاسوب لمنتسبي الأجهزة الأمنيــة

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صبـاح أمس الثلاثاء دورة في الحاسوب لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني بقاعة المؤتمرات بمقر التدريب بأنصـار.

وحضر افتتاح الدورة مدير معهد التنمية البشرية عقيـد ربيع المصري الذي أكد بدوره أنّ الدورة تأتي في إطـار تلبية الاحتياج التدريبي لأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضح العقيد المصري أن الدورة تستمر مدة 18 سـاعة دراسية يقدمها المحاضر مقدم/ مصعب عبد المالك بمشاركة 20 ضابط من مختلف الأجهزة الأمنية.

وتهدف الدورة إلى تعليم المشاركين المفاهيم الأكثر تقدماً في برنامج الحاسوب وخاصة برنامج أكسل حيث يتعلم المشارك التنسيقات والصيغ والدوال الرياضية والرسوم البيانية وتحليل البيانات وعمليات الإحصاء وغيرها من الخيارات البرمجية.

ويعمل معهد التنمية البشرية على تنفيذ مجموعة من الدورات التخصصية في مجالات الإدارة والقانون والأمن بهدف رفع كفاءة منتسبي الوزارة.