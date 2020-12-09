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"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر 451 وثيقة خلال نوفمبر الماضي

09 كانون أول / ديسمبر 2020 11:40

"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر 451 وثيقة خلال نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني،  451 وثيقة للزوار والأجانب، والمغتربين خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي صادرة عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت "158" معاملة شملت "66" طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و"61" طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى "15" معاملات طلب تجديد إقامة سنوية (تجديد 6 شهور)، و"14"معاملة تصريح إقامة (مؤقتة)، وكذلك "2" معاملة تسجيل إقامة متأخر.

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أنجزت "293" معاملة عبر مكتبها الرئيسي شملت "29" إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و"98" إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و"33" إفادة تنوعت ما بين (إقامة-وعدم إقامة)، بالإضافة إلى "133" معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة -إفادة عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب -إثبات وصول -إثبات مغادرة -إثبات إرجاع).

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب لا تدّخر جهداً في تقديم خدماتها رغم الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا متخذةً كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظف والمواطن على حد سواء.

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