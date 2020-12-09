الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لبناء مجمع سكني لإيواء فقراء الأيتام

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، مذكرة تفاهم مع ممثل الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية والإغاثة (IHCRO) يمثلها أ. طلعت المطوق، لإنشاء وبناء وقفية "مجمع خير أمة السكني" لإيواء فقراء الأيتام في غزة.

بدوره أكد الأغا، أن توقيع هذه الاتفاقية الأولي من نوعها في قطاع غزة يأتي في إطار سعي الوزارة لخدمة فقراء الأيتام واستكمالاً لدورها في مساعدة المكلومين والمحتاجين.

وأعرب عن أمله بأن تكون الاتفاقية فاتحة خير للعمل المشترك لتلبية حاجات وآمال الضعفاء ومساندة المساكين من خلال هذه الوقفية لحفظ كرامتهم بعيش كريم.

وأشاد بدور الهيئة العالمية على مشاركتها النافعة في هذه المبادرة التي تنسجم مع أهداف وتطلعات الأوقاف التي تسعى إلى تحقيقها.