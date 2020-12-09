طاقم مستشفى الأندونيسي ينقذ حياة خمسيني من جلطة معوية

غزة- الرأي

أنقذ طاقم طبي في قسم الجراحة بالمستشفى الاندونيسي حياة المريض خمسيني ع.ج، وذلك بإجراء عملية مميزة له، وذلك جراء اصابته بجلطة معوية في الأوردة المغذية للأمعاء الدقيقة مع وجود غرغرينة (موت) لحوالي واحد متر من الأمعاء الدقيقة.

وبيّن الدكتور ناصر رضوان رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الاندونيسي أن المريض كان يعاني من الآم شديدة في البطن منذ ثلاث أيام توجه خلالها لعدة مستشفيات وبعد ذلك راجع المريض د.علاء ابو وردة وتم عمل الأشعة المقطعية على منطقة البطن لتؤكد وجود قصور في الدورة الدموية للأمعاء مع تسديد لأحد الاوردة الدموية المغذية للأمعاء الدقيقة، على أثرها تم تحويل المريض لقسم الجراحة بالمستشفى الاندونيسي وتم تحضيره لإجراء عملية عاجلة لاستكشاف البطن وذلك بشكل عاجل في منتصف الليل.

وتبين وجود غرغرينة (موت) في الأمعاء الدقيقة بطول حوالي واحد متر في (منتصف الأمعاء الدقيقة)، وتم استئصالها وتوصيل ما تبقى من الأمعاء السليمة، مشيراً إلى بقاء المريض بقسم الجراحة لمدة 5 أيام تماثل خلالها للشفاء.

ويؤكد د. رضوان بأن الحالة تعد من الحالات النادرة التي تحتاج لعمل فحوصات وأبحاث للوقوف عليها، ولعدم حدوث تجلطات للمريض فيما بعد.

من جهته تقدم المريض وذويه بالشكر للطواقم الطبية العاملة بالمستشفى الاندونيسي على جهودهم في علاجه وإنقاذ حياته.