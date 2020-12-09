وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تتفقد سير عمل الصفوف الافتراضية بعدد من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش تفعيل الخدمات التعليمية للطلبة في ظل الإغلاق وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تصدر تقرير عمل دوريات السلامة على الطرق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد توفر رمال الكركار لمعظم البلديات في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية طاقم مستشفى الأندونيسي ينقذ حياة خمسيني من جلطة معوية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توقع مذكرة تفاهم لبناء مجمع سكني لإيواء فقراء الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والصليب الأحمر يطلقان حملة الكترونية لمكافحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر 451 وثيقة خلال نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الداخلية تفتتح دورة في الحاسوب لمنتسبي الأجهزة الأمنيــة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال تفقد مقالع الرمال

الاقتصاد توفر رمال الكركار لمعظم البلديات في قطاع غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 12:33

مقالع الرمال
مقالع الرمال

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة المحافظة على المصادر الطبيعية وتوفرها بشكل دائم وقانوني.
جاء ذلك، خلال تفقد الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالوزارة مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.
وقال مدير عام المصادر الطبيعية عبد القادر بنات، إن الوزارة توفر رمال الكركار لمعظم البلديات في قطاع غزة وكذلك للمقاولين والمواطنين والمصانع الانشائية بشكل مستمر.
وأوضح بنات أن الوزارة وفرت الرمال للبلديات خلال المنخفض الجوي الأخير، بعد الضرر الذي لحق بالبنية التحتية.
واطلع بنات برفقة طواقم الوزارة على سير سحب الرمال في المقالع والتنسيق المستمر بين الوزارة وسلطة الأراضي والبلديات بخصوص مناسيب العمل في الأراضي الحكومية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟