الاقتصاد توفر رمال الكركار لمعظم البلديات في قطاع غزة

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ضرورة المحافظة على المصادر الطبيعية وتوفرها بشكل دائم وقانوني.

جاء ذلك، خلال تفقد الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالوزارة مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.

وقال مدير عام المصادر الطبيعية عبد القادر بنات، إن الوزارة توفر رمال الكركار لمعظم البلديات في قطاع غزة وكذلك للمقاولين والمواطنين والمصانع الانشائية بشكل مستمر.

وأوضح بنات أن الوزارة وفرت الرمال للبلديات خلال المنخفض الجوي الأخير، بعد الضرر الذي لحق بالبنية التحتية.

واطلع بنات برفقة طواقم الوزارة على سير سحب الرمال في المقالع والتنسيق المستمر بين الوزارة وسلطة الأراضي والبلديات بخصوص مناسيب العمل في الأراضي الحكومية.

