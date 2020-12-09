المواصلات تصدر تقرير عمل دوريات السلامة على الطرق

غزة- الرأي

عملت دوريات السلامة على الطرق خلال الأسبوع الأول من الحملة من (16/11/2020 -23/11/2020 ) على ضبط الحالة المرورية وفحص كافة المركبات من الناحية الفنية ومدى ملائمتها للسير على الطريق، والتأكد من سريان رخص المركبات والرخص الشخصية، بالإضافة مدى التزام السائقين بالبروتوكول الصحي.

وكان نتاج عملها كالتالي: فحص 743 مركبة، حيث بلغ عدد المركبات التي أنزلت عن الشارع بسبب مخالفتها (68) مركبة.

أما خلال الأسبوع الثاني من عمل دوريات الحملة في الميدان من تاريخ ( 29/11الي 3/12/2020 ) فقد تم فحص 2813 أما عن المركبات التي أنزلت عن الشارع بسبب مخالفتها (158) مركبة.



من جهته أكد د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية على ضرورة قيام المواطنين بتجهيز مركباتهم وفحصها استعدادا لفصل الشتاء، من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات التي تعتبر وقائية لأرواحهم وعائلاتهم.

وبين أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم بشكل كبير بالتخفيف من آثار الأحوال الجوية على سلامة المواطنين، وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث على الطرق، مضيفاً أن الوصول إلى الأهداف المرجوة من الحملة يتطلّب التعاون بين جميع الشركاء وتظافر الجهود وخاصةً من السائقين أنفسهم، بما سينعكس بالإيجاب على مستخدمي الطريق حمايةً للأرواح والممتلكات.

بدورها وزارة النقل والمواصلات نزلت إلى الشارع لمعرفة رأي السائقين بالحملة، حيث قال السائق محمد خليل (34عام) أنه تم فحص مركبته في المحافظة الوسطى وتم وضع ملصق الفحص، موضحاً أن الحملة جيدة ومهمتها الحفاظ على أرواح السائقين خصوصاً وقت المنخفضات الشديدة التي تتعثر الرؤيا فيها، شاكراً الوزارة على هذا المجهود الذي تبذله من أجل السائق.

من جهة أخرى قال السائق وائل إبراهيم (55 عام) أنه تم تحويل مركبته لمركز فحص الديناموميتر للفحص والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير على الطريق وبالفعل تم فحصها وتم وضع ملصق الفحص للمركبة، وبين أن الإخوة في مراكز الفحص يفحصون كل شيء في المركبة ويتأكدون من سلامتها وأنها مؤهلة للسير على الطريق.

ويذكر أن حملة الفحص الشتوي هي حملة سنوية يتم تنفيذها في جميع محافظات الوطن بهدف تحفيز السائقين لفحص مركباتهم للتقليل من عدد الحوادث المرورية التي تزداد وتيرتها مع بداية فصل الشتاء، من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة بفحص المركبات وأجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها، تسبقها حملة إعلامية لتحفيز السائقين لعمل الصيانة لمركباتهم وتجهيزها بالصورة المناسبة لمواجهة

المخاطر في فصل الشتاء خاصة خطر الانزلاق أثناء القيادة.

هذا وتهيب وزارة النقل والمواصلات بالأخوة السائقين ضرورة الإلتزام بالأنظمة والقوانين وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم لاسيما وان حملة الفحص الشتوي بدأت في منتصف هذا الشهر حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.