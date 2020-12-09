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بتنفيذ من مركز "رافيدة آزلين للغات والتدريب"

توزيع نحو ألفي كتاب لغة إنجليزية للفصل الثاني على طلبة مدارس بيت لاهيا

09 كانون أول / ديسمبر 2020 01:32

توزيع نحو ألفي كتاب من كتب اللغة الإنجليزية على طلبة مدارس بيت لاهيا
توزيع نحو ألفي كتاب من كتب اللغة الإنجليزية على طلبة مدارس بيت لاهيا

غزة- الرأي

تمكنت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع مركز "رافيدة آزلين للغات والتدريب"، من توزيع نحو ألفي كتاب من كتب اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني، على طلبة مدارس بيت لاهيا الأساسية "أ" للبنين، وأبو تمام الأساسية للبنات، وأبو تمام المشتركة.
وحضر حفل توزيع الكتب، مدير الدائرة الإدارية في المديرية، أ. جواد صالحة، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم، ومدراء المدارس المذكورة أ. محمد الزين، وأ. رائدة بدران، وأ. سهير عايش، وممثل مركز رافيدة آزلين للغات والتدريب أ. يوسف الرضيع.
وفي كلمة له، رحب أ. صالحة بجهود المركز لخدمة العملية التعليمية في العديد من المجالات، ومن بينها توزيع كتب اللغة الإنجليزية على الطلبة، لا سيّما في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها أبناء شعبنا.
ودعا أ. صالحة القائمين على المركز إلى توسيع نطاق خدمتهم لتشمل مختلف مدارس المديرية، وفي مجالات أخرى، مثل توفير الوسائل التعليمية الأخرى والمساهمة في تجهيز المختبرات العلمية والحاسوب، وبناء المدارس وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع العام على طلبتنا، لافتاً إلى أن منطقة بيت لاهيا بحاجة ماسة لبناء ثلاثة مدارس للقضاء على الكثافة الصفية، والمساهمة في توفير بيئة تعليمية مناسبة.
يشار إلى أن عدد الطلبة المستفيدين من المشروع: (618)، و(641)، و(697) طالب وطالبة موزعين على مدارس بيت لاهيا الأساسية "أ" للبنين، وأبو تماما الأساسية للبنات، وأبو تمام المشتركة على التوالي.
 

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