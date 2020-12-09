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وزارة العمل تنفّذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 10 آلاف شيكل

09 كانون أول / ديسمبر 2020 01:40

وزارة العمل تنفّذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 10 آلاف شيكل
وزارة العمل تنفّذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 10 آلاف شيكل

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديريتي عمل غزة وعمل الوسطى 4 مخالصات عمالية بقيمة 10.050 شيكل.
وكانت المخالصة الأولى بقيمة 5 آلاف شيكل بين إدارة مطعم في غزة وأحد العاملين الذين كانوا يعملون لديه.
وكانت المخالصة الثانية أيضًا بين أحد أصحاب المطاعم بغزة وعامل يعمل لديه، وقيمتها بلغت 2050 شيكل.
أما المخالصتين الأخريين فكانت في مديرية عمل الوسطى، الأولى بقيمة 1200 شيكل لعامل كان يعمل في أحد المطاعم الشعبية، والثانية لعامل آخر يعمل في ذات المجال بقيمة 1800 شيكل.
ويعمل قسم علاقات العمل وقضايا الحقوق العمالية على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية ، وفقاً لقانون العمل رقم 7لسنة 2000
 

130292607_3529395180490278_7600337410428809768_o وزارة العمل تنفّذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 10 آلاف شيكل 130738327_3529395170490279_4854226599687104130_o
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