وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في سبسطية وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن حفريات جديدة للاحتلال أسفل المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير معزوز بشارات يواجه أوضاعا صحية سيئة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش":نقاوم الفيروس في ظل إجراءات معقدة ناجمة عن الحصار وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعلن عن استقبال قضايا جديدة بالمحاكم النظامية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفّذ 4 مخالصات عمالية بقيمة 10 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم 6 مساكن وبئري مياه و4 غرف زراعية شرق يطا
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة والمرور بغزة تؤكدان على تفعيل التعامل الإلكتروني

09 كانون أول / ديسمبر 2020 06:46

130788082_1134985550267546_281320850208297938_n
130788082_1134985550267546_281320850208297938_n

غزة- الرأي:

أكدت النيابة العامة وشرطة المرور في قطاع غزة، الأربعاء، على تفعيل الربط الإلكتروني بينهما بهدف تسهيل معاملات الأهالي خلال الفترة القادمة.

جرى ذلك خلال اجتماع عقد بين رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل نيابة مرور غزة سعيد البربار، ومدير مكتب تحقيقات الحوادث المقدم مصطفى الشاعر.

وركز "مراد" على ضرورة متابعة الإجراءات المتعلقة بحفظ المستندات وقضايا الحوادث المرورية، ودقة وتوحيد مصدر المعلومة، وتسهيل خدمات المواطنين وسرعة متابعة قضاياهم؛ بما يحقق عدالة الإجراء.

وشدد المجتمعون على تضافر الجهود للحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الملاحقة القضائية لمرتكبي الحوادث والمستهترين بأرواح المواطنين والذين تسببوا بوقوع ضحايا.

وطالبوا بتكثيف التوعية الدائمة والمتواصلة حول خطورة الجرائم المرورية، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية؛ بما يحقق المصلحة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟