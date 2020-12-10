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أمازون تطلق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة يوم 14 ديسمبر

10 كانون أول / ديسمبر 2020 07:22

أمازون تطلق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة يوم 14 ديسمبر
أمازون تطلق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة يوم 14 ديسمبر

في وقت سابق من هذا العام، أنفقت أمازون ما يقرب من مليار دولار للاستحواذ على شركة Zoox الناشئة للسيارات المستقلة، وكانت الشركة التي يقودها "جيف بيزوس" غامضة إلى حد ما بشأن خططها مع Zoox عندما تم الإعلان عن الاستحواذ.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن المقرر الكشف عن أول سيارة ذاتية القيادة من Zoox في 14 ديسمبر، ومع ذلك، يبدو أن أول لقطة للسيارة قد ظهرت بالفعل على الإنترنت، فوفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، ظهرت صور سيارة Zoox ذاتية القيادة على Reddit وكذلك تويتر.


ووفقا للصور، فمن الواضح أن السيارة مزودة بأبواب تشبه الحافلة على الجانب، ويبدو أن الفكرة تضمن قدرة الركاب على الدخول والخروج من السيارة بسهولة، كما توجد مقاعد الركاب - أو بالأحرى المقاعد الوحيدة - في السيارة في المنتصف في مواجهة بعضها البعض، ونظرًا لأنها سيارة ذاتية القيادة، فمن الواضح أنه لا يوجد مقعد للسائق فيها.

وقد شارك Zoox أيضًا مقطع فيديو تشويقيًا لإطلاق السيارة ذاتية القيادة على يوتيوب، والذي يُظهر صورة ظليه للسيارة وقليلًا من الأشياء الأخرى.

 

يذكر أن Zoox بدأت في عام 2014 بفكرة تصميم سيارات لتوصيل طلبات الركوب المستقل، وقد اشترتها أمازون في وقت سابق من هذا العام لكنها لم تحدد ما تنوي فعله، وفي وقت الاستحواذ، قال جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، لـ Worldwide Consumer: "تعمل Zoox على تخيل وابتكار وتصميم تجربة نقل سيارات مستقلة ذات مستوى عالمي"، وأن أمازون أرادت "مساعدة Zoox الموهوبة فريق لتحقيق رؤيتهم إلى واقع في السنوات القادمة ".

يمكن أن تقوم أمازون بدفعة إلى أعمال الروبوتات الآلية مع أول سيارة ذاتية القيادة من Zoox، وقد كانت هناك تكهنات حول استخدام أمازون للتكنولوجيا لأعمالها اللوجستية أيضًا، ومع ذلك، وفقًا لتقرير Forbes، تعتزم أمازون "مواصلة رؤية robotaxi".

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