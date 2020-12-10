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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تغييرات جديدة تصل لمتصفح "كروم"

10 كانون أول / ديسمبر 2020 07:24

تغييرات جديدة تصل لمتصفح "كروم"
تغييرات جديدة تصل لمتصفح

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة "جوجل" الأمريكية تحديثات كبرى فى متصفحها "جوجل كروم"، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن تحديث "جوجل كروم" يمكنه تسجيل الدخول وحفظ كلمات السر من دون المزامنة مع باقى الحسابات أو جهات الاتصال.

ويسمح تحديث "جوجل كروم" بإمكانية ملء تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك، حتى لو لم تكن مشغلا لميزة مزامنة المتصفح، ويتيح هذا بإمكانية تسهيل الوصول إلى معلومات تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع الخاصة بك من دون الحاجة إلى المزامنة مع أجهزة أخرى.

وتتوافق تقنية "جوجل كروم" الجديدة على جميع الأجهزة العامة بنظام تشغيل "أندرويد"، وتعمل طريقة تسجيل الدخول بنقرة واحدة باستخدام أى من الحسابات التى استخدمتها مسبقًا على الجهاز.

ومع ذلك، ستتمكن أيضًا من تسجيل الدخول دون حفظ حسابك، أو الانتقال مباشرة إلى وضع التصفح المتخفي.

إذا اخترت تسجيل الدخول، فستحصل على وصول سريع إلى تفاصيل الدفع المخزنة فى حساب جوجل المحدد مسبقا، وكل ما عليك سوى تأكيد رمز التحقق من البطاقة (CVC) للبطاقة أو مصادقة هويتك باستخدام المقاييس الحيوية، لتتمكن من استخدامها، وستتمكّن أيضًا من خلال تحديث "جوجل كروم" استخدام بطاقة جديدة وحفظ تفاصيلها على هذا الحساب.

وتعمل جوجل على تسهيل الوصول إلى كلمات المرور وحفظها أيضًا، والحفظ التلقائى لكلمات المرور الجديدة فى حسابك، وسيتم طرح هذه المزايا الجديدة بصورة رسمية لكل مستخدمى "جوجل كروم" خلال الشهرين المقبلين

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