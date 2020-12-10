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أندرويد يضرب بقوة.. 5 مزايا جديدة رائعة

10 كانون أول / ديسمبر 2020 07:26

أندرويد يضرب بقوة.. 5 مزايا جديدة رائعة
أندرويد يضرب بقوة.. 5 مزايا جديدة رائعة

تستعد شركة غوغل لإطلاق 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف تحسين عدد من الخدمات والتطبيقات.

وذكر موقع “ذا فيرج” أن الميزات ستحسن الملاحة في خدمة الخرائط Maps، وميزة مزج الرموز التعبيرية في تطبيق لوحة المفاتيح Gboard، والوصول الصوتي Voice Access، والكتب الصوتية لمتجر التطبيقات Google Play، وخدمة مشاركة الملفات Nearby Share.

ففي خدمة الخرائط، ستضيف غوغل تبويبا جديدا تحت اسم Go بهدف تمكين المستخدمين من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة، دون الحاجة إلى إدخال العنوان كل مرة.

كما وسعت الشركة ميزة مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في لوحة المفاتيح Gboard من بضع مئات إلى أكثر من 14 ألف. وتسمح الميزة المسماة Emoji Kitchen للمستخدمين بالنقر على رمزين تعبيرين بهدف عرض المزيج المقترح.

وفيما يخص “الوصول الصوتي”، أصبحت ميزة التنقل في نظام أندرويد القائمة على الأوامر الصوتية Voice Access، التي كانت متاحةً حتى الآن لنظام أندرويد 11، (أصبحت الآن) متاحة عالميا لجميع الأجهزة العاملة بالإصدار 6.0، وما بعده.

وأجرت غوغل كذلك تغييرا قد ينتج عنه توفير المزيد من الكتب الصوتية في “بلاي ستور”. وذكرت الشركة أنها وفرت للناشرين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أداة للتحويل التلقائي للكتب من مكتوبة إلى صوتية.

وأشارت إلى أن ميزة مشاركة الملفات Nearby Share ستدعم قريبا المشاركة المباشرة لتطبيقات “بلاي ستور” مع مستخدمي أندرويد القريبين.

وإضافة إلى هذه الميزات، تعتزم عملاقة التكنولوجيا إطلاق نظام (أندرويد أوتو)، وهي النسخة الخاصة بالسيارات، في 36 دولة جديدة.

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