اتحاد كرة الطائرة يرجئ إطلاق كأس السوبر في قطاع غزة

قرر اتحاد الكرة الطائرة إرجاء إقامة مباراة كاس السوبر المقررة هذا الأسبوع بين خدمات جباليا والصداقة على صالة سعد صايل، ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بوقف النشاطات الرياضة لمدة أسبوعين، لمنع تفاقم انتشار جائحة "كورونا".

وكان اتحاد الطائرة، قرر إطلاق الدوري الممتاز منتصف كانون الأول الجاري مع افتتاح الموسم الكروي الجديد، إلا أن هذه القرارات أوقفت جميعها تحسباً من انتقال الفيروس بين اللاعبين وعناصر اللعبة.

هذا وسيجتمع الاتحاد لاحقاً، لتحديد موعد جديد لإطلاق الموسم وبطولة الدوري الممتاز، وتحديد موعد مباراة السوبر بين البطلين.

وكان اتحاد اللعبة انتخب مجلس إداراته في غزة بقيادة حمزة راضي، والذي يضم إلى جانب عبد السلام هنية نائب الرئيس، كل من إياد عباس، وإيهاب كحيل، والعضو المضاف حسام البيك.