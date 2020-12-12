"المواصلات" و "شرطة المرور" يناقشان تطوير خدماتهما للمواطنين

غزة- الرأي

أكد اللواء صلاح أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات، أن وزارته، تسعى لتطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين.

جاء لك خلال اجتماع اللواء أبو شرخ مع وفد من شرطة المرور بقيادة مساعد مدير عام الشرطة العميد إيهاب مهنا.

وضم الوفد مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور العقيد تامر شحادة ومدير المكاتب الفنية في شرطة المرور، كما شارك في اللقاء من وزارة النقل والمواصلات رئيس قطاع الشؤون المالية والإداريةم. حسن عكاشة وأ.معين قويدر رئيس سلطة الترخيص ود.محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ.خليل الزيان.

وشدد "أبو شرخ" خلال اللقاء على أهمية هذه الاجتماعات المشتركة الهادفة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في غزة.

من جانبه أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام خليل الزيان، أن وزارته اتفقت مع شرطة المرور على استكمال تطوير عمل مكاتب الشؤون الفنية التابعة لشرطة المرور وربطها بشكل أكبر مع برنامج سلطة الترخيص مما يسهل الوقت والجهد وكمية الأوراق.

وأكد "الزيان" أن هذا الاتفاق جاء من أجل تسهيل مهام الشرطة خلال تأدية أعمالهم، و الإسراع في انجاز معاملات المواطنين.

وأشار إلى أن الطرفان أكدا على تعزيز التعاون المشترك بينهما بما يخص موضوع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وذلك من خلال إسقاط أماكن الحوادث المرورية على الخرائط الجغرافية مما يسهل الوصول إلى البيانات فيما يساعد في مواجهة حوادث الطرق ومعالجتها.

