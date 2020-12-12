"الصحة" و "الداخلية" تناقش آلية تـوثيـق سـبب الادعــاء فـي نمـــوذج التقــريـر القضــائي

غزة- الرأي

عقدت وزارتي الصحة والداخلية لقاءين لاطلاع الجهات التنفيذية ممثلة بضباط التحقيق في المستشفيات بما تم التوصل إليه من الآلية الجديدة المتفق عليها لتوثيق سبب الادعاء في تقرير الحوادث القضائية.

ويأتي ذلك استنادا لتأشيرة شرطة التحقيق داخل المستشفى لما له من أهمية كونها جهة الاختصاص في توثيق صحة الإصابة القضائية وما يترتب عليها لاحقاً من مطالبات أو قضايا جزائية أو حقوقية تعويضية.

يذكر، أنه تم عقد عدة لقاءات سابقة بحضور الأطراف إضافة للنيابة العامة، وقد حضر اللقاء الأستاذ سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة ووفد الوزارة، وكذلك العقيد سامي عبد اللطيف مدير التحقيقات في المستشفيات وضباط التحقيق في المستشفيات، بالإضافة للمباحث الطبية وبعض رؤساء استقبال المستشفيات، ومن المقرر أن تبدأ عملية التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الهام خلال الأيام القادمة.