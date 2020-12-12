وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة إلى معتدلة والحرارة أعلى من معدلها بقليل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجمع 30 كلب ضال خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يكرم المدرسة نعمه عوض بعد رحلة حافلة بالبذل والعطاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مع لجنة حي المواصي أولويات فتح الشوارع وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2704) السبت 12/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية العمود الغامض ظهر بـ"حافة الأرض" وكالة الرأي الفلسطينية بئر تبتلع طفلا وعملية "مستحيلة" تستعيده وكالة الرأي الفلسطينية 6 خطوات لتنظيف "الكيبورد" بشكل صحيح دون إتلافها وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكنك الإشارة إلى شخص داخل Google Docs فى 5 خطوات؟ وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يطورون تقنية لتوليد مياه الشرب من الهواء
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" و "الداخلية" تناقش آلية تـوثيـق سـبب الادعــاء فـي نمـــوذج التقــريـر القضــائي

10 كانون أول / ديسمبر 2020 09:20

"الصحة" و "الداخلية" تناقش آلية تـوثيـق سـبب الادعــاء فـي نمـــوذج التقــريـر القضــائي

غزة- الرأي

عقدت وزارتي الصحة والداخلية لقاءين لاطلاع الجهات التنفيذية ممثلة بضباط التحقيق في المستشفيات بما تم التوصل إليه من الآلية الجديدة المتفق عليها لتوثيق سبب الادعاء في تقرير الحوادث القضائية.

ويأتي ذلك استنادا لتأشيرة شرطة التحقيق داخل المستشفى لما له من أهمية كونها جهة الاختصاص في توثيق صحة الإصابة القضائية وما يترتب عليها لاحقاً من مطالبات أو قضايا جزائية أو حقوقية تعويضية.

يذكر، أنه تم عقد عدة لقاءات سابقة بحضور الأطراف إضافة للنيابة العامة، وقد حضر اللقاء الأستاذ سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة ووفد الوزارة، وكذلك العقيد سامي عبد اللطيف مدير التحقيقات في المستشفيات وضباط التحقيق في المستشفيات، بالإضافة للمباحث الطبية وبعض رؤساء استقبال المستشفيات، ومن المقرر أن تبدأ عملية التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الهام خلال الأيام القادمة.

130805721_2449388748699958_4163640730559540896_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟