الإعلام الحكومي ومركز الاتحاد يوقعان مذكرة تفاهم للتدريب الإعلامي

غزة- الرأي

وقع المكتب الإعلامي الحكومي ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال التدريب الإعلامي.

جاء ذلك أمس الأربعاء بمدينة غزة، بحضور سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وصالح المصري ممثل مركز الإتحاد في غزة.

وتستهدف المذكرة تنفيذ تعاون مشترك وتنفيذ دورات تدريبية في مجال الإعلام للصحافيين والإعلاميين وطلاب وخريجي الإعلام من الجامعات الفلسطينية، اضافة إلى إعلاميي المؤسسات الحكومية.

كما وتهدف المذكرة إلى تطوير الدورات التدريبية ورفع كفاءة المتدربين وصقل مهاراتهم، والمساهمة في إعداد وتأهيل الصحفيين والإعلاميين والنهوض بالكفاءات الإعلامية، وتطوير الخطط التدريبية لتتناسب مع حاجتهم.