الاعلام الحكومي يدين تطبيع أبو ظبي للإعلام مع قناة إسرائيلية

غزة- الرأي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي ما قامت به شركة "أبو ظبي للإعلام" من توقيع اتفاقية تفاهم مع قناة "i24news” الإسرائيلية بغرض التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى.

ورأى الإعلام الحكومي في بيان له امس الأربعاء، ان هذا التطبيع ضربة لرسالة الإعلام ككل والاعلام العربي والفلسطيني على وجه الخصوص لما فيه من تطبيع صارخ مع العدو وضربا بعرض الحائط لكون الاعلام سلطة رابعة يناط بها تقويم خطا المؤسسات او الانظمة وليس المشاركة فيه من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تحتمها الرسالة السامية للإعلام.

ولفت المكتب إلى أن الإعلان امتداد لما يسمى الاتفاقية الابراهيمية المشئومة بالتطبيع الكامل مع الاحتلال دون مراعاة للقيم العربية والإسلامية التي تقضي بعدم التعاون مع العدو (الإسرائيلي) بأي شكل كان ورفض كونه كيان غاصب لأرضنا الفلسطينية وللمقدسات العربية والإسلامية.

وشجب المكتب الإعلامي الحكومي ما ادعته "أبو ظبي للإعلام" من كونها "حريصة على مصلحة المشاهدين في مختلف أنحاء العالم الذين سيحصلون على تغطية شاملة وأصوات متعددة ومتنوعة تعكس بالشكل المثالي أحداث الشرق الأوسط الجديد"، حيث ان هذا التصرف لن يجلب سوى مزيدا من التضليل الإعلامي بنقل صورة مغايرة ومجاملة لسياسة العدو تجاه قضيتنا الفلسطينية بشكل فج.

وأكد على ادانته لهذه الخطوة التطبيعية من أحد وسائل الاعلام العربية فانه يثمن مواقف الاعلام العربي الملتزم بالمقاطعة والمتشبث بالحق العربي كما يشيد بالشعوب العربية الأصيلة التي ترفض سياسة التطبيع كما جرى من رفض الشارع المصري اللقاء التطبيعي بين الفنان محمد رمضان واحد المطربين (الإسرائيلي)، وكذلك الحال مع مبادرات الشعب الكويتي بنصب لافتات تحدد المسافة بين منازل المواطنين والمسجد الأقصى المبارك في أوضح تعبير عن وجدان الأمة ونبضها الحقيقي.

ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خدمة مجانية للمحتل وتسهل انتهاكه واغتصابه لأرضنا ومقدساتنا، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه ما اقترفته أبو ظبي للإعلام في التطبيع مع الاحتلال.

وعدم السماح بحال من الأحوال لهذه الجريمة النكراء أن تمر دون إدانتها ومحاسبة المتورطين فيها اتخاذ موقف عملي من النقابات الاعلامية العربية ينسجم مع قرارات المقاطعة وادانة التطبيع.

وشدد على ضرورة فضح المطبعين على رؤوس الأشهاد، وقطع الطريق على مخططاتهم لشطب القضية الفلسطينية، فضلاً عن تسليط الأضواء بشكل دائم على جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. •

وأكد على مقاطعة شركة أبو ظبي للإعلام، وعدم التفاعل مع محتواها الإعلامي بحال من الأحوال، والضغط عليها للتراجع عن اتفاقية الخزي والعار مع قناة (i24NEWS" الإسرائيلية").