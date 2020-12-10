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شرطة محافظة الشمال تُنجز "7195" مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي

10 كانون أول / ديسمبر 2020 11:33

شرطة محافظة الشمال تُنجز "7195" مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي
شرطة محافظة الشمال تُنجز

غزة- الرأي

أنجزت مراكز وأقسام شرطة محافظة شمال غزة "7195" مهمة خلال شهر نوفمبر المنصرم من العام 2020، تنوعت ما بين قضايا تحقيق وحل خلافات مالية وجزائية وتنفيذ أوامر محاكم, ومهام متنوعة خاصة في ظل جائحة كورونا .

وفي إحصائية شهرية صادرة عن شرطة محافظة الشمال أوضحت أن أقسام التحقيق أنجزت "907" قضية من أصل "1227" قضية كانت قد استقبلتها خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، فيما أنهت أقسام الشكاوي "350" خلاف مالي وجزائي بين المواطنين.

وبينت الإحصائية أن أقسام تنفيذ شرطة محافظة الشمال أنجزت "2796" مهمة تنوعت ما بين أوامر حبس ذمة المالية وغرامة وكذلك مذكرات قبض صادرة عن النيابة .

وأشارت الاحصائية إلى قيام قسم الدوريات في مراكز شرطة محافظة الشمال بـتنفيذ "3152" مهمة خلال شهر نوفمبر من العام 2020 .

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