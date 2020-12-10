"التدخل وحفظ النظام" تُنفذ (1956) مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

أصدرت قوات التدخل وحفظ النظام بالشرطة، تقريراً بإنجازاتها ومهامها خلال شهر نوفمبر الماضي في كافة محافظات قطاع غزة, شمل تنفيذ مهام عديدة ومتنوعة لحفظ أمن المواطنين والسكينة العامة.



وأوضح التقرير أن المهام التي نفذّتها قوات التدخل بلغت "1956 " مهمة، شملت تنفيذ "112" مهمة مشتركة مع الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة , وتنفيذ "767" مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في كافة المحافظات .



وبيَّن التقرير أن قوات التدخل نفذّت "515" مهمة انتشار على الحواجز الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى تأمين "251" حاجز ومحجر, بالإضافة إلى حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.



وعلى صعيد ضبط الحالة الميدانية، أشار التقرير إلى أن قوات التدخل نفذت "59" مهمة فض لتجمعات مخالفة للقانون ونحو "47" مهمة ضبطيات على الحواجز الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى تنفيذ "97" مهمة تأمين نقل موقوفين، وتنفيذ " 43" مهمة تدخل لحل مشاجرات عائلية.



وذكر التقرير أن قوات التدخل تمكنت من تنفيذ "15" مهمة تأمين البنوك والبريد ونقل الأموال ،ومهمات متفرقة بلغت (53) مهمة.



ونفذت قوات التدخل وحفظ النظام خلال الشهر الماضي نحو "17" زيارة خاصة بالعلاقات العامة بالإضافة إلى تنفيذ "16" تغطية إعلامية خاصة بالقوات.