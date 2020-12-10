المالية: صرف رواتب "طموح 2 " الأحد

12:40مدير شرطة رفح: تقسيم المحافظة إلى مربعات وفصلها عن خان يونس

12:51الشرطة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول

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