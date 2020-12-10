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المالية: صرف رواتب "طموح 2 " الأحد

10 كانون أول / ديسمبر 2020 12:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر سبتمبر الماضي الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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