المالية: صرف رواتب "طموح 2 " الأحد

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر سبتمبر الماضي الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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10 كانون أول / ديسمبر 2020 12:28
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر سبتمبر الماضي الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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