الشرطة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول

غزة- الرأي:

أوقفت الشرطة الفلسطينية 173 من المواطنين وأصحاب المحلات المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 150 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أغلقت 122 محلًا ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 23 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 12 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

كما وأنهت المباحث 22 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 149 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 24 مركبة مخالفة.

وحررت إدارة المرور 238 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.