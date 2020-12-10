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بالتعاون مع قطر الخيرية

الزراعة تنتهي من تسليم بئران مياه يعملان بالطاقة الشمسية

10 كانون أول / ديسمبر 2020 01:17

الزراعة تنتهي من تسليم بئران مياه يعملان بالطاقة الشمسية
الزراعة تنتهي من تسليم بئران مياه يعملان بالطاقة الشمسية

غزة- الرأي

قالت وزارة الزراعة إنه تم إعادة تشغيل بئرين زراعيين بنظام الطاقة الشمسية في محافظة الوسطى، بتبرع كريم من مؤسسة قطر الخيرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتربة والري، ومديرية زراعة الوسطى، وذلك ضمن مشروع تشغيل آبار زراعية بنظام الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة قطر الخيرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة،بهدف مساعدة المزارعين في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومن أجل دعم المزارعين والتخفيف من معاناتهم، واعتماداً على الجهد الحثيث الذي تقدمه الوزارة في توجيه المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي، وضرورة تنفيذ أفكار المشاريع النابعة من الحاجة الحقيقية للمجتمع الزراعي.
يذكر أن البئران قد خضعا لمجموعة من المعايير حيث تم استهداف الأبار الزراعية التي تعمل بالكهرباء، وتغطي مساحات كبيرة مزروعة بالخضار والمحاصيل الأخرى،
وقد لاقى هذا المشروع استحسان من قبل المزارعين وقد عبروا عن جزيل تقديرهم وشكرهم لوزارة الزراعة ولمؤسسة قطر الخيرية على تنفيذ هذا المشروع،املين أن يكون هناك استمرارية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بحيث تغطي جميع الأبار الزراعية في المنطقة .
 

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