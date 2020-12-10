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الزراعة تتلف 21600 بيض مخصب غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر

10 كانون أول / ديسمبر 2020 01:21

الزراعة تتلف 21600 بيض مخصب غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر
الزراعة تتلف 21600 بيض مخصب غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المختصة بمعبر كرم أبو سالم التجاري( 21600) بيضة مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر.


وأكد م.يوسف الجعيدي مدير دائرةالزراعة في معبر كرم أبو سالم أن هذا الاجراء يأتي ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري .


ولفت الجعيدي الى أنه الى أنه تم اتلاف الكمية المذكورة بعدما تبين انها غير مطابقة للمواصفات الفنية غير مرقمه ، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة، بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها
 

الزراعة تتلف 21600 بيض مخصب غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر 130963957_3598890276857033_8125849164185667568_n
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