أطباء مجمع ناصر ينجحون في إزالة حصوة كبيرة داخل القناة الصفراوية

غزة- الرأي

تمكن الطاقم الطبى بمجمع ناصر الطبة برئاسة د.علاء الشاعر رئيس قسم المناظير وبمشاركة طاقم طبى من جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان من الداخل المحتل برئاسة الدكتور اياد الخمايسة رئيس قسم الجهاز الهضمي في مستشفى رمبام حيفا، من إنهاء معاناة مريض من حصوة مرارية كبيرة داخل القناة الصحراوية وذلك خلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعة .

وفى السياق، أفاد د. علاء الشاعر رئيس قسم المناظير، أن المريض كان يعاني من وجود حصوة كبيرة داخل القناة المرارية الرئيسية CBD سببت له توسع ملحوظ في القناة المسئولة عن تفريغ العصارة الصفراوية، بسبب انسدادها بفعل الحصوة، لافتا إلى أن تراكم هذه العصارة يشكل خطورة حقيقية على سلامة وحياة المريض.

وبين د.الشاعر أن المريض كان قد أجرى عملية منظار سابقة لوضع دعامة في مجرى القناة المرارية وأثناء اجراء العملية للمريض ، تبين أن هذه الدعامة تحركت من موضعها الى داخل القناة ولم تعد ظاهرة من الخارج.

وأضاف:" استدعى ذلك اجراء عملية على ثلاث مراحل بدءا باستخراج الدعامة من خلال البالون وأدوات أخرى، حيث قام د.اياد الخمايسة بجلبها معه للمساعدة في إجراء العمليات داخل المجمع، والتي بدونها يصعب القيام بمثل هذه العمليات داخل القطاع نتيجة الحصار وضعف الإمكانات والأدوات الطبية".

وتابع:" تم توسعة القناة الصفراوية من الأسفل وإزالة الحصوة الكبيرة من القناة المرارية وتنظيف بقايا الحصوة والتأكد من خلوها من أي حصوات أخرى أو عوائق بعد عملية التوسعة، الأمر الذي أعطى نسبة نجاح ممتازة تمثلت باستغناء المريض عن وضع دعامة بشكل نهائي أي عدم الحاجة إلى منظار أخر وعملية جراحية أو تخدير أخرين، وبحمد الله غادر المستشفى المريض في اليوم التالي وهو بصحة جيدة دون أي مشاكل صحية.