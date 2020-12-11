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أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر سيتى ينضم لقائمة الأفضل دفاعيا فى تاريخ مجموعات دوري الأبطال

11 كانون أول / ديسمبر 2020 06:24

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حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، رقما مميزا فى الفوز على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسى بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأربعاء، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الاتحاد"، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، وبات مان سيتى وفقا للإحصائية التى نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، الفريق الثانى عشر فى تاريخ دورى أبطال أوروبا، الذى يسكن مرماه هدف وحيد خلال 6 مباريات فى دور المجموعات، حيث سبق الفريق الإنجليزى فى هذا الإنجاز كل من:

ميلان الإيطالى موسم  (1992/93)

أياكس الهولندى موسم  (1995/96)

يوفنتوس الإيطالى موسم  (1996/97)

يوفنتوس الإيطالى موسم  (2004/05)

فياريال الإسبانى - ليفربول الإنجليزى - تشيلسى الإنجليزى موسم  (2005/06)

مانشستر يونايتد الإنجليزى موسم  (2010/11)

موناكو الفرنسى موسم  (2014/15)

باريس سان جيرمان الفرنسى موسم  (2015/16)

برشلونة الإسبانى موسم  (2017/18)

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