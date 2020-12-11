محمد الننى ثانى أفضل لاعب فى أرسنال خلال لقاء دوندالك باليوروباليج

حصل النجم المصرى محمد الننى، على ثانى أفضل لاعب فى صفوف أرسنال الإنجليزى، خلال مباراة الجانرز، أمام نظيره دوندالك الإيرلندى، خلال اللقاء الذى أقيم على ملعب "أوريل بارك"، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة الثانية، لبطولة الدورى الأوروبى "يوروباليج".

وطرح الحساب الرسمى للمدفعجية عبر تويتر، استفتاء لاختيار أفضل لاعب فى المباراة، حيث حصل فولارين بالوجان، على نسبة 32.6% من تصويت الجمهور، تلاه فى الوصافة النجم المصرى محمد الننى، بنسبة 30.6%، ثم ايميل سميت بنسبة 27.7% وأخيرا إدوارد نيكيتاه بنسبة 9.1% من أصوات جماهير الأرسنال.

وتغلب أرسنال الإنجليزى، على مضيفه فريق دوندالك الايرلندى، بنتيجة 4 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "أوريل بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من المجموعة الثانية، باليوروباليج.

وشارك النجم المصرى محمد الننى، أساسيا مع فريق أرسنال فى المباراة، ونجح فى تسجيل هدف فريقه الثانى، بالدقيقة 18 من زمن اللقاء، من تصويبه صاروخية، سكنت على يسار حارس فريق دوندالك، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وجاءت أهداف النجم المصرى الثلاثة مع أرسنال، فى المسابقات الأوروبية، بواقع هدفين فى الدوري الأوروبي، بشباك كلا من باتى بوريسوف البيلاروسي، فى ديسمبر عام 2017، ومرمى دوندالك الايرلندى، وهدف فى مرمى برشلونة الإسباني، بدورى أبطال أوروبا، فى مارس 2016.

وخاض الننى، مع أرسنال، 102 مباراة، فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وسجل أهداف أرسنال الثلاثة كلا من إدوارد نيكتاه، جوزيف ويلوك و فولارين بالوجان، فى الدقائق 12، 67 و 80 من زمن اللقاء، بينما أحرز هدفى الفريق الايرلندى، كلا من جوردان فلوريس وسين هور، فى الدقيقتين 22 و 85.

بتلك النتيجة رفع أرسنال، رصيده للنقطة 18، فى صدارة المجموعة الثانية، بيينما بقى دوندالك، بدون رصيد من النقاط، فى المركز الرابع والأخير.

وفى نفس المجموعة، تأهل فريق مولده النرويجى، لدور الـ 32، بعد احتلاله المركز الثانى، برصيد 10 نقاط، بعد تعادله مع فريق رابيد فيينا النسماوى، بنتيجة 2 - 2، والذى جاء ثالثا، برصيد 7 نقاط.