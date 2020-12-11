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أخبار » الرياضة و الملاعب

بيركامب يسجل هدفا لا ينسى فى نصف نهائى الدوري الأوروبي

11 كانون أول / ديسمبر 2020 06:41

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل الهولندى دينيس بيركامب، نجم فريق أرسنال السابق، هدفا رائعا بقميص الجانرز في شباك لانس الفرنسي، بالدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي عام 2000.

ونجح بيركامب في الهروب من رقابة مدافعى الفريق الفرنسي بعدما تلقى تمريرة رائعة ليراوغ الحارس خارج منطقة الجزاء ويسدد الكرة بشكل رائع في المرمى، ليقود ارسنال للفوز بهدف دون مقابل، في ذهاب نصف نهائي اليوروباليج موسم 1999-2000 والتى أقيمت فى 6 أبريل قبل 20 عاما، قبل أن يحسم الجانرز الإياب أيضًا بهدفين مقابل هدف.

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