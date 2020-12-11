مايكروسوفت تطور برنامجا يتعقب الموظفين المتكاسلين



أشارت سجلات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة إلى أن شركة مايكروسوفت لديها برنامج جديد يتيح لأصحاب العمل مراقبة لغة الجسد لدى أفراد طاقم العمل وكذلك تعابير وجوههم أثناء المقابلات التي تجري افتراضيًا أو وجهًا لوجه.



ويعطي البرنامج "علامة إنتاجية" رقمية من 800 درجة للشركات ككل، حسبما قالت صحيفة نيويورك بوست في موقعها الإلكتروني، ويتجسس البرنامج بشكل أساسي على أجهزة كمبيوتر المكتب لإعطاء المديرين اطلاعًا على النشاط على مستوى الشركة، وبالتالي معرفة ما هي الأجهزة التي يستخدمها الموظفون وكم عدد الاجتماعات التي يحضرونها على مايكروسوفت تيمز، وعدد الساعات التي يقضونها على مايكروسوفت أوفيس وسكاي بي.



ويخضع البريد الإلكتروني للتدقيق إلى حد ما وتخضع الاجتماعات الحية أو الافتراضية للرقابة لتعقب لغة الجسد وتعابير الوجه والتفاعل في الاجتماع بما يعاكس النظر للأسفل إلى هاتفك.



على جانب أخر تستعد شركة "مايكروسوفت" لإدخال الإعلانات في نظام التشغيل Windows 10، فعلى سبيل المثال، ظهر شعار جديد "احصل على المزيد من Windows" أعلى نافذة تطبيق "الإعدادات"/ وفي حال الضغط على الزر "Let's go"، فستفتح واجهة مع اقتراح لتجربة خدمات الشركة، على سبيل المثال، Windows Hello أو Your Phone أو Office 365، وسيظهر الشعار عند تثبيت التحديثات الشهرية أو بعد إعادة تشغيل النظام، بحسب ما نقلت الشركة.

