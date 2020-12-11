وكالة الرأي الفلسطينية العمل ونقابات عمال فلسطين يبحثان سبل تعزيز الشراكة بينهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2703) الجمعة 11/12/2020 وكالة الرأي الفلسطينية هجوم نادر ينتهي بالموت وكالة الرأي الفلسطينية "خطأ ساذج" يفقد مسؤولا منصبه وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. استلام جائزة نوبل في المنزل وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعني ملفات الـ"كوكيز" وما هى فائدتها؟ وكالة الرأي الفلسطينية رادار ذكى يلتقط المخالفة من على بُعد مئات الأمتار وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطور برنامجا يتعقب الموظفين المتكاسلين وكالة الرأي الفلسطينية التهاب العيون قد يشير إلى الإصابة بعدوى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق لحماية قدميك من التورم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

رادار ذكى يلتقط المخالفة من على بُعد مئات الأمتار

11 كانون أول / ديسمبر 2020 06:56

1
1


في محاولة لتقليل الحوادث الناجمة عن سرعة السيارات المبالغ بها، بدأت بريطانيا اختبار "رادار غير مسبوق" قادر على قراءة لوحات السيارات من على بُعد مئات الأمتار، ويعمل بكفاءة حتى في الظلام الدامس، وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن الرادار ذو الكاميرا الزرقاء الجديدة المحمولة، التي تكلف كل واحدة منها حوالي 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 13 ألف دولار)، يمكن أن تلتقط طراز السيارة ونوعها وأرقام لوحتها في لحظات، ويعمل الرادار بكفاءة حتى على سيارات تبعد عنه مسافة تصل إلى 762 مترا، فضلاً عن عدم تأثره بالظلام.
 
وبعد التقاط التفاصيل، يقوم الرادار بتحميلها بشكل تلقائي إلى قاعدة بيانات لفرض الغرامة المناسبة على صاحب السيارة، من دون أن يحتاج رجال الشرطة إلى التدخل نهائيًا في هذه العملية، وتعد كاميرا ضبط السرعة الجديدة "LTI 20/20 TruCam" إحدى أكثر التقنيات تطورا في العالم، كما أنها حاصلة على براءة اختراع لقياس الوقت والمسافة بين المركبات.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الرادار سيجري استخدامه قريبًا في أكثر من 90 دولة"، وذكرت "صن" أن الرادار لن يستخدم فقط لقياس سرعة السيارات، لكنه سيلتقط أيضًا السائقين المتهورين الذين لا يرتدون أحزمة الأمان أو يستخدمون الهاتف أثناء القيادة.
 
على جانب آخر ابتكر مهندسون رادارا للسيارات، يسمح باكتشاف الأجسام الموجودة خلف زاويا تقاطع الشوارع، ما سيقلل من حوادث المرور ويجعل حركة السير أكثر أمانا، وهذا الرادار، هو تطوير وتحديث للرادارات التقليدية المستخدمة في السيارات حاليا، ويبعث هذا الرادار بحسب "روسيا اليوم" موجات الراديو، التي تنعكس عن مختلف الأجسام المحيطة. وبعد تحليل الكمبيوتر للإشارة، يحدد وجود عقبة أم لا.. ولكن بخلاف الرادار التقليدي، يميز الرادار الجديد ليس فقط الأجسام التي أمام السيارة، بل وتلك التي لا ترى، المخفية خلف زاوية التقاطع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟