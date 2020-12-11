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وزارة العمل تبحث سبل التعاون المشترك مع جمعية الخريجات

11 كانون أول / ديسمبر 2020 11:06

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غزة-الرأي

بحث وفد من وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل ممثلا بـ أ.صالح صهيون، وأ.اسلام اليازوري.، مع جمعيات الخريجات سبل التعاون المشترك وقضايا الخريجين.

وبحث الوفد مع أ. وداد الصوراني مديرة جمعية الخريجات، القضايا المتعلقة بالخريجين وتعزيز سبل التعاون المشترك لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الشباب من أجل دمجهم في سوق العمل وفق احتياجات السوق.
وقال صهيون خلال اللقاء:" إن الحد من تفاقم أزمة البطالة في صفوف الخريجين تتوجب جهود الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص والمؤسسات الأهلية".
وتابع:" بالإضافة إلى ذلك اهتمام الشباب في التوجه نحو الذاتي من خلال الانطلاقة نحو الأفكار الريادية لبدء مشاريعهم الصغيرة والإقراض الحسن من خلال الفرص المتاحة في السوق واكتساب مهارات العمل عن بعد".
يذكر أن وزارة العمل وجمعية الخريجات ينفذان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مشروع خلق فرص عمل للنساء، ويستفيد من هذا المشروع حاليا 435 شابة لمدة 5 شهور منذ أكتوبر الماضي.

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