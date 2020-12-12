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بواتينج ينصح ميسي بالانتقال إلى نابولى تكريما لمارادونا

12 كانون أول / ديسمبر 2020 05:55

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حث الغانى كيفين برينس بواتينج، لاعب فريق مونزا الإيطالي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإنضمام إلى فريق نابولى، بعد نهاية عقده الحالى مع برشلونة الإسباني، من أجل تكريم أسطورة كررة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

تحدث بواتنيج، لشبكة "ESPN" العالمية، قائلا:" كم سيكون رائعا إذا اتصل ميسي بنابولي ليقول لهم أنا قادم، أتخيله يقول: أود أن أحترم رقم 10 لمارادونا، أود أن ألعب لمدة عام أو عامين في نابولي، دون التفكير في المال أو أي شيء آخر، فقط من أجل القلب".

أضاف النجم الغانى، قائلا"سيكون انتقال ميسي غلى نابولى/ مثل الفيلم، ستكون قصته رائعة، للعالم بأسره، وسالة ستصنع التاريخ، أود أن أكون مكان ميسي، للقيام بهذا الأمر".

وكان أسطورة كرة القدم دييجو ارماندو مارادونا، قد توفى، الشهر الماضى، على أثر تعرضه لسكتة قلبية، داخل منزله فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، ليقرر بعدها نادى نابولى، فى إطلاق اسمه على ملعبه، تكريما له على السنوات التى قضاها مع فريق الجنوب الإيطالي.

جدير بالذكر أن، عقد ميسي ينتهى مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، 2020 – 2021، ولم يحسم مستقبله حتى الأن مع البارسا، سواء بالبقاء أو الرحيل.  

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