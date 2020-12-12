بنزيما يبحث عن فك العقدة فى ديربى الريال ضد أتلتيكو مدريد

يدخل الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مواجهة الفريق الملكى أمام نظيره أتلتيكو مدريد فى ديربى العاصمة الإسبانية، فى تحدى خاص، بالمباراة التى تقام فى العاشرة من مساء غد السبت على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" فى الجولة الـ 13 من الليجا، وسجل بنزيما وفقا للإحصائيات هدفا واحدا فقط فى 10 مباريات على أرضه فى الليجا ضد أتلتيكو مدريد، وهو أقل عدد أهداف له ضد منافس واجهه 7 مرات على الأقل على أرضه فى المسابقة.

واستطاع المهاجم الفرنسى تسجيل 4 أهداف هذا الموسم فى الدورى الإسبانى، فيما يحتل ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف.

وكان بنزيما قد سجل هدفى فوز الريال على بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى مساء الأربعاء ليقود الملكى للتأهل لدور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

ويحتل الملكى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين.

وتعد مواجهة الغد شبه فاصلة للريال فى المنافسة على لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، والذى يحمل لقبه من الموسم الماضى، حيث أن الخسارة فى لقاء اليوم سترفع الفارق مع أتلتيكو المتصدر إلى 9 نقاط كاملة معغ أفضلية مباراة للروخيبلانكوس.

أما أتلتيكو مدريد قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى، فيسعى لتحقيق الفوزو والاقتراب بقوة من حصد لقب الليجا، الذى ابتعد عن خزائن الفريق منذ موسم 2013-2014 التاريخى.

ويعد أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد هذا الموسم فى الليجا الذى لم يخسر حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى اثنين.