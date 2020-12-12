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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف يمكنك الإشارة إلى شخص داخل Google Docs فى 5 خطوات؟

12 كانون أول / ديسمبر 2020 06:13

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أضافت جوجل ميزة جديدة فى مستندات جوجل Google Docs، وهى "الإشارة" mentioning، والتى تتيح لك الإشارة لمستخدم آخر داخل نص المستند، ووفقًا لـ Google Workspace Updates، التى تحدد إمكانيات الميزة الجديدة، فإن الإشارة لم تكن ممكنة سابقًا إلا فى التعليقات.

وعلى الرغم من أن التعليقات مفيدة لنهج الإبلاغ عن عدم التدخل فى المشاكل والتعديل مع المتعاونين، فإن ميزة الإشارة الجديدة فى النص مفيدة بشكل خاص للمستندات المشتركة، وهذا لأنها تسمح لك بتمييز مستخدم معين كنقطة اتصال لأسئلة المتابعة، أو تحديد التعديلات، أو لإنشاء اتصالات أخرى خارج المستند.

بمجرد ذكر شخص ما فى مستند Google، يمكنك التمرير فوق اسمه للحصول على قائمة بالإجراءات المتعلقة بـ G-suite، ومن هنا تتيح لك أداة الإشارة إضافة المستخدم إلى جهات الاتصال الخاصة بك، أو جدولة حدث تقويم معهم، أو حتى بدء مكالمة فيديو.

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر ديناميكية للعمل مع الزملاء فى Google Docs، فإليك كيفية استخدام ميزة الإشارة، لاحظ أن الميزة متاحة فقط فى إصدار سطح المكتب من Google Docsحاليًا.

كيفية الإشارة إلى مستخدم فى مستند Google على جهاز الكمبيوتر:
 

1. افتح مستند Google جديدًا أو تم حفظه مسبقًا.

2. اكتب "@" ، ثم ابدأ فى كتابة الاسم أو عنوان البريد الإلكترونى للشخص الذى تريد الإشارة عليه.

3. اضغط فوق اسم الشخص الذى تريد الإشارة عليه.

4. لمشاركة مستند Google مع الشخص الذى تم الإشارة عليه (إذا لم يكن لديه حق الوصول بالفعل) ، اضغط  فوق الزر "مشاركة" فى المطالبة المنبثقة.

5. لمشاركة المستند مع أفراد تم الإشارة عليهم لاحقًا، اضغط فوق الزر "رفض" فى الموجه.

وعندما تكون جاهزًا للمشاركة، اضغط فوق الزر "مشاركة" فى الجزء العلوى الأيمن من شاشة Google Docsلتغيير إعدادات مشاركة المستند.

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