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بلدية خان يونس تناقش مع لجنة حي المواصي أولويات فتح الشوارع

12 كانون أول / ديسمبر 2020 06:58

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غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً مع لجنة حي المواصي غربي المدينة وذلك لمناقشة خطة فتح الشوارع المبنية على احتياجات السكان وأولوياتهم بما يخدم توجهات تحقيق المصلحة العامة، واطلاعهم على جهود التنمية والتطوير وواقع الخدمات في ظل الظروف الراهنة.
وشارك في اللقاء مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، ورئيس لجنة الحي أ. أحمد زعرب، ومجموعة من أعضاء اللجنة.
وأكد م. عاشور على أن اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التي تعقدها بلدية خان يونس مع كافة لجان الأحياء من أجل مناقشة خطط فتح الشوارع المبنية على احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن البلدية تنتهج الشراكة المجتمعية في تعاملاتها وعلاقاتها مع المجتمع المحلي بما ينعكس إيجاباً على تحقيق المصلحة العامة، لافتًا إلى أهمية حي المواصي الذي يعتبر الواجهة الغربية لخان يونس.
وبين م. عاشور أن مطالب السكان الذين تقدموا بها من خلال لجنة الحي والمتعلقة بتحديد الشوارع التي المزمع فتحها سيتم متابعتها بشكل حثيث واعطاءها الأولوية، مشدداً على أن البلدية ملتزمة بتحقيق رضا المواطنين وفق الامكانيات المتاحة تحقيقًا للمصلحة العامة.
وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة أولويات تحديد الشوارع المطلوب فتحها حسب النظام المتبع، للمساهمة في تحسين خدمات البلدية في حي المواصي، مثمنين جهود بلدية خان يونس في تطوير الحي ومرافقه المختلفة، وتحقيق الشراكة المجتمعية قدر المستطاع.
 

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