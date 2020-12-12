تعليم الشمال يكرم المدرسة نعمه عوض بعد رحلة حافلة بالبذل والعطاء

غزة-الرأي

أشادت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بجهود المربية أ. نعمة حسن عوض مديرة مدرسة الكويت الثانوية للبنات، خلال رحلة عطائها وخدمتها المتعددة للعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته المدرسة للمربية "عو ض"، إثر تقاعدها المبكّر بعد رحلة حافلة بالبذل والعطاء وخدمة الأجيال.

وحضر حفل التكريم مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس شعبة الإعلام أ. توفيق السيد سليم، ومشرفة اللغة العربية أ. هالة الحلبي، وعدد من مديرات المدارس، والمعلمات، وذوي المحتفى بها.

وفي كلمة له، ثمّن أ. حرز الله جهود المربية "عوض" التي تنقلت على مدار عشرين عامًا ما بين معلمة ونائبة مدير، ومديرة مدرسة، غرست خلالها بذور العلم والمحبة والخير والانتماء للوطن في نفوس طالباتها وزميلاتها وزملائها في وزارة التربية والتعليم.

وأكد أ. حرز الله أن المربية "عوض" استطاعت خلال خدمتها في سلك التربية والتعليم، أن تترك بصمة واضحة في كل من عرفها وتتلمذ على يديها، حيث كانت مثالاً يحتذى في التفاني والانتماء لرسالة التربية والتعليم الخالدة.

وتمنى أ. حرز الله للمربية "عوض" حياة ملؤها السعادة والصحة والهناء، لتواصل مسيرة عطائها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها، كما كان دأبها خلال سني عمرها الماضية.

بدورها، أعربت المربية "عوض" في كلمة لها، عن سعادتها وحزنها في آن واحد لمغادرة موقعها التربوي والوظيفي، مؤكدة أنها سعيدة لإداء رسالتها على أكمل وجه وهو ما تجلى في العديد من الشواهد والآثار، خاصة في تفوق طالباتها وتميزهن في مسيرتهن التعليمية.

كما أعربت عن حزنها لأنها ستفارق زميلات عزيزات شاركنها على مدار سنوات طويلة من العمل لحظات النجاح والتميز والتحدي.

كما توجهت المربية "عوض" بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح حفل تكريمها، مؤكدة أنها ستظل وفية لرسالة التربية والتعليم، ووفية لمجتمعها الذي يستحق دوما الأفضل.

من ناحيتها ألقت المعلمة مكرّم صالحة، كلمة باسم معلمات المدرسة، فاضت خلالها بمشاعر الحب والإخلاص والوفاء التي تسكن قلبها وقلب زميلاتها تجاه المربية "عوض"، متمنية للمحتفى بها حياة هانئة وسعيدة في كنف أسرتها.

كما ألقت الطالبة ملك حسنين كلمة باسم طالبات المدرسة، عبرت خلالها عن عظيم شكرها وامتنانها لمجهودات المربية "عوض" في خدمة الطالبات والأخذ بيدهن نحو مراتب الرفعة والسمو، متمنية لها مزيداً من الصحة والسعادة والهناء.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا والدروع التقديرية للمربية عوض، في أجواء ممزوجة بمشاعر الأخوة والمحبة الصادقة.