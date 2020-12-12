الحكم المحلي تستقبل د.محمد المدهون لتعزيز التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي الدكتور: محمد المدهون ،وزير الشباب والرياضة والثقافة السابق، ورئيس أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، وكان في استقباله م,أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي، والمستشار:أ.حسن أبو ريالة وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، وم.أشواق غنيم، وم.محمود صالحة.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة من وزارة الحكم المحلي لسعادة الدكتور محمد المدهون، الذي يُعد أحد أهم أعلام الحوكمة وإدارة المؤسسات في قطاع غزة، لوضعه في صورة أهم الخطط التطويرية التي تنوي وزارة الحكم المحلي السير على نهجها في سبيل تطوير العمل الإداري والفني للوزارة، الذي بدوره سينعكس على النظام الإداري والخدماتي للهيئات المحلية.

وأكد د.المدهون على ثقل الأمانة التي أسندت للمهندس أحمد أبو راس وتمنى له التوفيق والسداد، وأن دعوته تنم عن وجود رغبة في التغيير وفق أسس علمية ومنهجية صحيحة، وأنه سيكون دوماً في دعم الوزارة ورجالاتها، وسيكون جندي ضمن هذه المنظومة التي تسعى للعمل نحو الأفضل خدمةً لأبناء شعبنا.

من جانبه ،شكر م.أحمد أبو راس الدكتور المدهون على تلبيته لدعوة الوزارة الأمر الذي ينم عن حرصه على العطاء في كافة الجوانب والمجالات، واستعرض م.أبو راس الأفكار والمنهجيات المراد السير عليها في الفترة القادمة لإحداث عملية إصلاح وتطوير لقطاع الحكم المحلي لتقديم الأفضل لقطاعنا الحبيب ومواطنيه الذين يستحقون العمل معهم ومن أجلهم.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون للعمل على تحسين المنظومة الإدارية ووفق معايير التميز المعروفة عالمياً.