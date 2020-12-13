ميلان يستضيف بارما لتأمين صدارة الدورى الإيطالى الليلة

يستضيف ميلان نظيره بارما علي أرضه بملعب سان سيرو، في تمام العاشرة إلا الربع مساء، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، بعد أن تمكن الروسونيرى من الانفراد بصدارة الكالتشيو برصيد 26 نقطة، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش مع ميلان في مباراة الليلة، بعد غيابه عن صفوف الروسونيرى الأسبوع لماضى، متأثرا بالإصابة التي ضربته خلال مواجهة نابولى في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وتغيب بعدها عن التدريبات الأخيرة للفريق.

ويدخل ميلان مباراة الليلة، على أمل تقديم مباراة قوية مستغلا عامل الأرض والروح المعنوية المرتفعة، لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن استطاع الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة حتي الآن.

على الجانب الأخر يدخل فريق بارما، مباراة اليوم خارج الديار أمام خصم كبير، ويسعي بكل تركيز للخروج بأقل ضرر، لتجنب التراجع إلى مربع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بارما المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.