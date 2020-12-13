ليون يبحث عن أول فوز على ملعب باريس سان جيرمان منذ 2007

يحل نادى أولمبيك ليون ضيفا ثقيلا على منافسه باريس سان جيرمان فى تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة الـ 14 فى منافسات الدورى الفرنسى الممتاز، ويتصدر نادى باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد ليون في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

يسعي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته واستكمال مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بالإضافة لرغبته في توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، فيما يستهدف ليون إسقاط سان جيرمان وخطف صدارة الدوري من أنيابه.



ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في حجز مقعد بدور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

وفي ظل خسارة سان جيرمان ثلاث مباريات غير اعتيادية في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، يبدو الصراع قويا على الصدارة، بحيث يبتعد حامل اللقب خمس نقاط فقط عن صاحب المركز السادس، ويقدم ليون مستوى مميز هذا الموسم يدخل اللقاء بكل قوة من أجل محاولة الفوز على باريس سان جيرمان وخطف الصدارة منه، بخطف النقاط الثلاث والتربع على الصدارة في حال تعثر ليل، أو يريد بأن يتقدم نحو الوصافة والضغط بكل قوة ولا يرغب أن يخرج من المربع الذهبي.

ويبحث ليون الذي لم يخسر في آخر عشر مباريات، عن فوزه الأول في ملعب باريس منذ 2007.