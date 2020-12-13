ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو فى الدوري الإسباني

حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" فى الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، ليلحق بالروخي بلانكوس متصدر الليجا أول خسارة هذا الموسم في مشواره بالمسابقة.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 15 عبر البرازيلي كاسيميرو من خلال رأسية رائعة بعد ضربة ركنية، وقد حصل على بطاقة صفراء لاحقا ويغيب عن المباراة المقبلة ضد أتلتيك بلباو.

في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 63 أطلق الظهير داني كارفخال صاروخا من قبل منطقة الجزاء في كرة عائدة من الدفاع لتصطدم بالقائم وتدخل شباك الحارس يان أوبلاك.

ودخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: كورتوا/ خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران – ميندي/ خط الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش/ خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو – بنزيما.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي: حراسة المرمى: يان أوبلاك/ خط الدفاع: تريبيير - فيليبى - سافيتش – هيرموسو/ خط الوسط: هيريرا - كوكى – يورينتى/ خط الهجوم: كاراسكو - جواو فيليكس – سواريز.

بهذه النتيجة قلص ريال مدريد الفارق مع أتلتيكو إلى 3 نقاط فقط، حيث احتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يبقى أتلتيكو متصدرًا برصيد 26 نقطة والذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين، علما بأن ريال سوسيداد في الوصافة برصيد 25 نقطة.