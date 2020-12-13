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تويتر تشترى شركة ناشئة تتيح التواصل مع أصدقائك افتراضياً

13 كانون أول / ديسمبر 2020 07:56

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استحوذت شركة تويتر على Squad، وهو تطبيق يتيح لك التواصل مع أصدقائك عبر الدردشة المرئية ومشاركة الشاشة، وقال إيليا براون نائب رئيس المنتج فى تويتر فى تغريدة، إن Squad ستساعد تويتر على جلب طرق جديدة للأشخاص للتفاعل والتعبير عن أنفسهم والانضمام إلى المحادثة العامة.
 
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أضاغ براون فى تغريدات متابعة فريق Squad فهم عميق لكيفية مشاركة الأشخاص فى المحادثات الصوتية والمرئية التفاعلية، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعمل على تسريع عملنا لجلب الأشخاص أدوات جديدة ومبتكرة لبدء المحادثات والانضمام إليها على الخدمة".
 
ويستكشف موقع تويتر طرقًا تتيح للأشخاص الاتصال بما يتجاوز التغريدات، كما يتضح من الإطلاق العالمي الأخير والإعلان عن غرف دردشة تشبه Clubhouse قادمة إلى الخدمة.
 
وليس من غير المتوقع أن يبني تويتر مساحات افتراضية مثل Squad  في النظام الأساسي، ويأتي استحواذ تويتر على Squad أيضًا عقب اكتشاف أن الشركة قد تغلق خدمة البث المباشر، فربما يخطط تويتر  للابتعاد عن السماح للأشخاص ببث مقاطع الفيديو على نطاق واسع، لجعلهم يبثون إلى مجتمعات أصغر.
 
وسيتم إغلاق تطبيق Squad يوم السبت 12 ديسمبر، وفقًا لرسالة على موقعه، و لقد تم بالفعل إخطار الأشخاص الذين يستخدمونه حاليًا.
 

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