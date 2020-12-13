وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الإندونيسي ينجح في استئصال جلطة من قدم مريض مصاب بكورنا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 180 الف بيضة دجاج لاحم مخصب منافيه للمواصفات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير عمر خرواط مجددًا وكالة الرأي الفلسطينية بدران: نثمن دعوة الفصائل بدمشق لاستمرار الحوار الوطني وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 4 أسود في حديقة حيوانات برشلونة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل وكالة الرأي الفلسطينية آلاف المستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية عاقبة السكر عند النحل
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تتلف 180 الف بيضة دجاج لاحم مخصب منافيه للمواصفات الفنية

13 كانون أول / ديسمبر 2020 11:41

1
1

غزة-الرأي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع إدارة معبر كرم أبو سالم و الجهات المختصة (108,000) بيضة مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر.
بدوره، أكد م. يوسف الجعيدي مدير دائر الزراعة في معبر كرم أبوسالم، أن عملية الضبط والإتلاف تأتي ضمن الإجراءات اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأشار الجعيدي إلى أنه عملية الاتلاف المذكورة، تمت بعدما تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها.
وأكد الجعيدي، أن وزارته وجميع الأطقم الفنية على المعابر و الادارات الفنية المختصة تعمل بجهود مستمرة للمحافظة على جودة مدخلات الانتاج الواردة عبر المعابر الحدودية، وذلك لحماية المربين والمزارعين من عمليات التزوير والغش.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟