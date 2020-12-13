الزراعة تتلف 180 الف بيضة دجاج لاحم مخصب منافيه للمواصفات الفنية

غزة-الرأي

أتلفت الطواقم العاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع إدارة معبر كرم أبو سالم و الجهات المختصة (108,000) بيضة مخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر.

بدوره، أكد م. يوسف الجعيدي مدير دائر الزراعة في معبر كرم أبوسالم، أن عملية الضبط والإتلاف تأتي ضمن الإجراءات اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأشار الجعيدي إلى أنه عملية الاتلاف المذكورة، تمت بعدما تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة بوزارة الزراعة، لذلك تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور الجهات القانونية إتلافها.

وأكد الجعيدي، أن وزارته وجميع الأطقم الفنية على المعابر و الادارات الفنية المختصة تعمل بجهود مستمرة للمحافظة على جودة مدخلات الانتاج الواردة عبر المعابر الحدودية، وذلك لحماية المربين والمزارعين من عمليات التزوير والغش.

